Minister: WhatsApp in beginsel alleen voor informele communicatie

Medewerkers van de Rijksoverheid mogen WhatsApp en vergelijkbare chatapps "in beginsel" alleen gebruiken voor informele communicatie en niet voor bestuurlijke aangelegenheden. Iets wat via de campagne "App met beleid; niet over beleid" naar het personeel toe is gecommuniceerd. Dat laat demissionair minister Hoekstra van Financiën weten op vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven. Die vroeg om opheldering na onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de beveiliging bij de Rijksoverheid.

De Rekenkamer meldde onlangs dat vorig jaar WhatsApp-accounts van meerdere Tweede Kamerleden en andere ambtenaren binnen de Rijksoverheid door criminelen zijn overgenomen. De commissie vroeg aan Hoekstra of het kabinet een lijst heeft met de veiligheid van chatapps en wat er, behalve het ontraden van het gebruik van WhatsApp, zoals geadviseerd door de Algemene Rekenkamer, wordt gedaan om het gebruik van onveilige chatapps tegen te gaan en het gebruik van alternatieven te bevorderen.

"Binnen de Rijksoverheid geldt dat medewerkers in beginsel WhatsApp en vergelijkbare berichten-apps alleen mogen gebruiken voor informele communicatie en niet voor bestuurlijke aangelegenheden", reageert de minister. Die wijst naar een vorig jaar gelanceerde campagne genaamd "App met beleid; niet over beleid". In deze campagne worden ambtenaren gewezen op de regels wat betreft informatiebeveiliging, privacy én openbaarmaking.

Verder stelt Hoekstra dat de veiligheid van chatapps globaal is beoordeeld. "De berichten zijn versleuteld en alleen toegankelijk voor de zender en ontvangers. Er zijn op dit moment geen technische kwetsbaarheden bekend. Wel zijn er verschillen in de verwerkte persoonsgegevens: de ene berichten-app is privacyvriendelijker dan de andere." Aanvullend laat de minister weten dat het risico van chatapps vooral wordt veroorzaakt door het gedrag en bewustwording van de gebruikers daarvan. Iets waar binnen de rijksoverheid breed aandacht voor is, aldus Hoekstra.