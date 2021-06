De Jonge wil wetgeving voor CoronaMelder-app opnieuw verlengen

Demissionair De Jonge wil de wetgeving die de inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt opnieuw verlengen, nu tot 10 oktober 2021. Dat laat de bewindsman in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer weten. De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, waarin de wettelijke grondslag staat voor het gebruik van CoronaMelder, kan steeds met periodes van maximaal drie maanden worden verlengd.

De wet trad vorig jaar op 10 oktober in werking en is sindsdien twee keer verlengd. De verlenging kan meerdere malen plaatsvinden, maar telkens voor een periode van drie maanden. Zowel het ontwerpbesluit om de wet eerder te laten vervallen als het ontwerpbesluit om de wet te verlengen moet gedurende een week worden voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

In de huidige situatie komt de wet op 10 juli te vervallen en moet ook de inzet van CoronaMelder worden gestopt. "Mede gelet op de geleidelijke heropening van de samenleving en de daarmee gepaarde gaande toename van het sociale verkeer is de inzet van CoronaMelder echter nog steeds nodig. CoronaMelder kan een belangrijke bijdrage leveren aan het sneller doorbreken van ketens van besmettingen en daarmee het beperken van verdere verspreiding van het virus", laat De Jonge in zijn brief weten (pdf).

Door de wet met drie maanden te verlengen is de vervaldatum nu 10 oktober 2021. CoronaMelder is sinds de lancering op 10 oktober vorig jaar bijna vijf miljoen keer gedownload. Volgens onderzoekers heeft de app "een kleine maar merkbare toegevoegde waarde". Uit het onderzoek blijkt dat er meer dan 14.000 besmettingen via CoronaMelder zijn ontdekt en 189.000 mensen zich na een melding van de app lieten testen (pdf).