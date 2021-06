NFI: bestanden op iPhone bevatten informatie over bewegingen gebruiker

IPhones bevatten bestanden die niet direct zichtbaar voor gebruikers zijn maar wel informatie over hun bewegingen bevatten. Deze data kan aangeven of iemand in een specifieke periode wandelde of juist in een auto reed, wat politie kan helpen bij het toetsen van verklaringen van verdachten. Dat stelt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op basis van eigen onderzoek.

"We zien in iPhones sporen die er anders uitzien wanneer iemand in de auto rijdt dan wanneer iemand loopt. Dat is interessant: op basis van sporen kan je dan iets zeggen over wat er op een bepaald moment gebeurd kan zijn. Zo kun je verklaringen van verdachten verifiëren, bijvoorbeeld als deze verklaart dat hij toen thuis zat of juist aan het wandelen was", zegt forensisch wetenschapper Jan Peter van Zandwijk.

De digitale sporen in een iPhone verschillen ook wanneer iemand heeft hardgelopen of gewandeld. Volgens Abdul Boztas van het NFI is de te gebruiken dataset nog redelijk beperkt, maar zijn de eerste resultaten hoopgevend. "Digitale sporen kunnen een bijdrage leveren aan het toetsen van scenario’s rond een misdrijf", merkt hij op.

Het NFI ontwikkelde software waarmee apps en logbestanden zijn te doorzoeken op sporen die zijn te koppelen aan bewegingen van de telefoon. De software kan het aanmaken of wijzigen van bestanden door een handeling detecteren, zoals het bewegen van de telefoon. Dit moet onderzoekers wijzen op apps of logbestanden die mogelijk interessante informatie bevatten. Voor het onderzoek werd gekeken naar de iPhone Health App, WhatsApp-logbestanden en het systeembestand cache_encryptedC.db.

"Als je de telefoon hard beweegt, bevatten bestanden die dan gewijzigd zijn waarschijnlijk informatie over de beweging. Later bekijken we die bestanden nog nauwkeuriger om te zien wat de informatie precies inhoudt", stelt Van Zandwijk. Naast het gebruik van de stappenteller van de iPhone om koppelingen te maken zijn er ook technische bestanden op de iPhone door het NFI gevonden die informatie over bewegingen bevatten.

Volgens het NFI zijn deze bestanden niet voor 'gewone gebruikers' zichtbaar en alleen via forensische tools uit te lezen. Uit een proef die werd gehouden blijkt dat het via deze bestanden mogelijk is om aan te tonen dat iemand heeft gewandeld of bijvoorbeeld met een auto reed. Ook werden er valproeven gedaan waarbij onderzoekers de telefoon lieten vallen. De tijd van de impact die in de iPhone werd geregistreerd kwam in nagenoeg alle gevallen overeen met de val.

"Hoewel de dataset nog beperkt is, kunnen we nu wel iets zeggen over meest waarschijnlijke scenario: hardlopen of autorijden", zegt Boztas. Volgens Van Zandwijk komen de onderzoekers steeds dichterbij om op basis van digitale sporen iets te zeggen over de fysieke wereld en wat daar gebeurd is.