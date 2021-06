Apple schikt zaak over reparateurs die foto's van klant op Facebook plaatsten

Apple zal een 21-jarige vrouw uit de Verenigde Staten miljoenen dollars betalen nadat reparateurs foto's van haar iPhone op Facebook plaatsten. Het techbedrijf en de vrouw zijn een schikking overeengekomen, zo meldt The Telegraph op basis van juridische documenten.

Het incident deed zich voor in 2016 toen de vrouw haar iPhone ter reparatie naar Apple stuurde. Het toestel kwam terecht bij een bedrijf dat voor Apple reparaties uitvoert. Op het toestel troffen reparateurs verschillende naaktfoto's en een seksvideo aan die ze vervolgens op de Facebookpagina van de vrouw plaatsten, op een manier waarop het leek alsof zij het zelf had gedaan.

Volgens The Telegraph gaat het om één van de grootste privacyschendingen die bij een iPhone-reparatiecentrum bekend is geworden. Het exacte bedrag dat Appel betaalt is niet bekendgemaakt, maar het gaat om meerdere miljoenen dollars. De advocaten van de vrouw hadden om vijf miljoen dollar gevraagd. De twee verantwoordelijke medewerkers zijn ontslagen. Apple stelt in een reactie dat het de protocollen voor leveranciers sinds het incident heeft aangescherpt.