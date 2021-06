Geheugenfabrikant ADATA getroffen door ransomware-aanval

ADATA, één van de grootste fabrikanten van computergeheugen een ssd-schijven ter wereld, is eind mei getroffen door een ransomware-aanval waardoor het zich genoodzaakt zag om systemen offline te halen. Criminelen achter de Ragnar Locker-ransomware wisten toegang tot systemen van de Taiwanese fabrikant te krijgen. In een bericht op hun eigen website claimen de criminelen dat ze anderhalve terabyte aan gevoelige data hebben buitgemaakt.

Een deel van de gestolen data werd eerder deze week openbaar gemaakt, meldt securitybedrijf DarkTracer op Twitter. De aanvallers dreigen later meer gegevens te zullen publiceren. In een verklaring tegenover Bleeping Computer bevestigt ADATA de aanval en stelt dat die op 23 mei heeft plaatsgevonden. Getroffen systemen werden daarop uitgeschakeld. De geheugenfabrikant is nu bezig met het herstellen van de systemen en diensten, maar stelt dat de bedrijfsvoering niet verstoord is geraakt.