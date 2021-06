Google wijzigt onder druk van EU keuzescherm voor zoekmachines op Android

Google voert onder druk van de Europese Commissie verschillende aanpassingen door aan het keuzescherm waarmee Androidgebruikers hun zoekmachine kunnen instellen. De EU legde Google in 2018 een miljardenboete op wegens oneerlijke concurrentie en misbruik van de marktmacht met Android. Daarop kwam Google met een keuzescherm voor de zoekmachine.

Via dit keuzemenu, dat alleen bij de initiële setup van het toestel verschijnt, kan de zoekmachine voor het homescherm en Google Chrome worden ingesteld. Om dit scherm weer te zien te krijgen is een fabrieksreset vereist, tot grote onvrede van zoekmachine DuckDuckGo. Daarnaast moeten zoekmachines een prijs opgeven die ze bereid zijn om te betalen wanneer een gebruiker hen kiest. De drie hoogste bieders worden naast Google in het keuzescherm getoond.

Na de initiële veiling, die mede werd gewonnen door DuckDuckGo, vindt er één keer per jaar per land een nieuwe veiling plaats. Vorig jaar verdween DuckDuckGo uit het keuzemenu. De op privacy gerichte zoekmachine werd naar eigen zeggen overboden door andere zoekmachines. DuckDuckGo stelt dat andere zoekmachines meer konden bieden omdat het gebruikers niet wil exploiteren.

Nu meldt Google dat het na "feedback" van de Europese Commissie verschillende aanpassingen aan het keuzescherm voor Europese Androidgebruikers zal doorvoeren. Zo wordt deelname voor zoekmachines gratis en zullen er meer zoekmachines op het scherm worden weergegeven. De aanpassingen worden in september van dit jaar doorgevoerd.

"Google doet nu wat het drie jaar geleden had moeten doen: een gratis keuzemenu op Android in de EU", zegt DuckDuckGo-oprichter Gabriel Weinberg op Twitter. "Het zou echter op alle platformen beschikbaar moeten zijn (zoals Chrome op de desktop), altijd toegankelijk moeten zijn (niet alleen via een fabrieksreset) en in alle landen."