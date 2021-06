Colonial Pipeline weet niet hoe vpn-wachtwoord gebruikt bij aanval werd gestolen

De Colonial Pipeline Company weet niet hoe het vpn-wachtwoord waardoor criminelen toegang tot het netwerk kregen en ransomware konden uitrollen is gestolen. Dat liet ceo Joseph Blount tijdens een hoorzitting voor een commissie van de Amerikaanse senaat weten. Vorige week werd al bekend dat de aanvallers via een gelekt vpn-wachtwoord waren binnengekomen.

"Hoewel het onderzoek nog gaande is, denken we dat de aanvaller misbruik heeft gemaakt van een legacy vpn-profiel dat niet meer in gebruik had moeten zijn. We zijn nog steeds aan het onderzoeken hoe de aanvallers toegang tot de benodigde inloggegevens hebben gekregen om de aanval uit te voeren", aldus Blount. Eerder stelde securitybedrijf Mandiant, dat bij het onderzoek is betrokken, dat het vpn-wachtwoord in een verzameling van gelekte wachtwoorden op internet was aangetroffen.

De Colonial Pipeline-ceo voegde toe dat voor de legacy vpn alleen een wachtwoord was vereist. Er werd geen multifactorauthenticatie gebruikt. "Ik wil duidelijk maken dat het een complex wachtwoord was. Het was niet een colonial123-achtig wachtwoord", merkte Blount op. De ceo bevestigde een vraag van een senator dat het belangrijk is om van multifactorauthenticatie gebruik te maken.

Het herstellen van alle systemen zal nog maanden in beslag nemen en het bedrijf tientallen miljoenen dollars kosten. Eerder betaalde Colonial Pipeline de aanvallers 75 bitcoin, wat op dat moment 4,4 miljoen dollar was. De FBI heeft daarvan inmiddels 63,7 bitcoin in beslag genomen. Op welke manier de opsporingsdienst dit heeft gedaan is nog altijd onbekend.