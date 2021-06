Vleesverwerker JBS betaalde ransomwaregroep 11 miljoen dollar losgeld

De grootste vleesverwerker ter wereld JBS heeft een groep criminelen die het bedrijfsnetwerk met ransomware infecteerden 11 miljoen dollar losgeld betaald. Dat heeft het bedrijf in een persbericht bekendgemaakt. De aanval vond plaats op 30 mei en zorgde ervoor dat JBS tijdelijk alle slachterijen in Australië moest sluiten, alsmede alle fabrieken in de VS die rundvlees verwerken. De Amerikaanse fabrieken zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de rundvleestoevoer in het land.

In eerste instantie meldde JBS dat het slachtoffer van een cyberaanval was geworden, maar later maakte het bekend dat het om ransomware ging. JBS liet ook weten dat de back-upservers nog intact waren en zouden worden gebruikt voor het herstellen van systemen. Gisterenavond maakte de vleesverwerker bekend dat er 11 miljoen dollar losgeld is betaald.

"Dit was een lastige beslissing voor ons bedrijf en voor mijzelf", laat ceo Andre Nogueira weten. "We vonden dat we deze beslissing moesten maken om mogelijke risico's voor onze klanten te voorkomen." Op 3 juni maakte de vleesverwerker bekend dat alle fabrieken weer volledig operationeel waren. De FBI liet eerder deze maand weten dat de aanval op JBS is uitgevoerd door de criminelen achter de REvil-ransomware. Deze groep wist eerder in te breken bij de Deense schoonmaakgigant ISS en claimde succesvolle aanvallen tegen computerfabrikant Acer en Apple-leverancier Quanta Computer.