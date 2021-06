Intel verhelpt 73 kwetsbaarheden in groot aantal producten

Intel heeft tijdens de tweede patchronde van dit jaar beveiligingsupdates uitgebracht die 73 kwetsbaarheden in een groot aantal producten verhelpen. Veertig van de beveiligingslekken zijn door Intel zelf ontdekt, terwijl 29 er via het bugbountyprogramma van de chipgigant zijn gerapporteerd.

De updates zijn onder andere voor de Intel NUC, Thunderbolt-controller, wifi-driver, Rapid Storage Technology-software, SSD Data Center Tool, Driver and Support Assistant (DSA) en verschillende processors van de chipgigant. Via de kwetsbaarheden kan een aanvaller onder andere zijn rechten op een al gecompromitteerd systeem verhogen, informatie achterhalen of een denial of service veroorzaken.

In de eerste helft van dit jaar verhielp Intel in totaal 132 kwetsbaarheden. 56 daarvan bevonden zich in de netwerk- en bluetooth-software van Intel. Een overzicht van alle beveiligingsbulletins is op deze pagina te vinden.