CPB-directeur pleit voor verbod op handel en bezit van cryptovaluta

Directeur van het Centraal Planbureau Pieter Hasekamp pleit voor een totaalverbod op de productie, handel en het bezit van cryptovaluta. Volgens Hasekamp moet het kabinet nu in actie komen en de bitcoin in de ban doen. "Hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen van de uiteindelijke crash", zo laat hij in een essay in het Financieele Dagblad weten.

Hasekamp stelt dat cryptovaluta alle kenmerken van 'slecht geld' vertoont. De herkomst is onduidelijk, de waardering onzeker en schimmige handelspraktijken. "Alleen op het aspect van privacy scoren cybertransacties goed – en die anonimiteit is precies wat ze aantrekkelijk maakt voor criminelen", aldus de CPB-directeur. "Cryptovaluta zijn buiten het criminele circuit dus ongeschikt als rekeneenheid en betaalmiddel."

Het uiteindelijke klappen van de "cryptozeepbel" is volgens Hasekamp onvermijdelijk. Voorzichtige regulering door de overheid is daarbij geen oplossing. Dat zou cryptovaluta namelijk als 'bonafide financieel product' legitimeren, gaat de CPB-directeur verder.

De ultieme stap waarop de overheid kan ingrijpen is een totaalverbod op de productie, handel en zelfs het bezit van cryptovaluta, merkt hij op. In tegenstelling tot een verbod op drugs zou een verbod van cryptovaluta wel effectief zijn, aangezien dat juist voor een prijsdaling zorgt, merkt Hasekamp op. "Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen", besluit hij zijn essay.