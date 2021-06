38 aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige WhatsAppfraude

De politie heeft in een onderzoek naar grootschalige WhatsAppfraude 38 personen aangehouden. Slachtoffers werden voor ruim 300.000 euro opgelicht. De verdachten, in de leeftijd van 18 tot 69 jaar, komen uit negen verschillende provincies. Ze worden allemaal verdacht van witwassen en oplichting. 34 anderen staan gesignaleerd en zullen volgens de politie later worden aangehouden.

Vanwege het grote aantal arrestanten besloot de politie het grootste mobiele cellencomplex waarover het beschikt in te zetten. Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich vaak voor als een dochter of zoon van het slachtoffer en vragen om een rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van een katvanger. In het onderzoek heeft de politie al 133 katvangers geïdentificeerd.

"De geldezel denkt vaak dat dit niet strafbaar is, maar denkt iemand een dienst te verlenen. Met de aanpak van geldezels wordt het proces van gedigitaliseerde cybercrime verstoord en de kans vergroot om uit te komen bij de hoofddaders achter deze cybercrimedelicten", zo laat de politie weten.

Volgens de politie hebben de criminelen achter de katvangers vooral interesse in bankrekeningen van banken die vooral online werken en contactloos geld opnemen bij geldautomaten ondersteunen. "De rekening is binnen enkele minuten geopend, de criminelen hoeven niet te wachten op een bankpas en kunnen ze in korte tijd dus veel slachtoffers maken", zo stelt één van de rechercheurs die bij het onderzoek is betrokken.

De politie Zeeland West-Brabant maakte gisteren bekend dat het na onderzoek 69 katvangers in beeld heeft gekregen. In de eerste vijf maanden van dit jaar wisten criminelen in deze regio door middel van WhatsAppfraude ruim 200.000 euro te stelen.