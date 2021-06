Leverancier Volkswagen Amerika lekt gegevens 3,3 miljoen Audi-rijders

Een leverancier van Volkswagen Amerika heeft de persoonsgegevens van 3,3 miljoen Audi-rijders gelekt. Dat blijkt uit datalekmeldingen van de Volkswagen Group of America en Audi of America aan de procureurs-generaal van de staten Californië (pdf) en Maine (pdf). Volkswagen stelt dat het op tien maart werd gewaarschuwd dat een "ongeautoriseerde derde partij" mogelijk toegang tot bepaalde klantgegevens had verkregen.

Begin mei bleek uit het onderzoek dat na de melding was ingesteld dat erbij een leverancier die Audi, Volkswagen en bepaalde dealers gebruiken inderdaad gegevens van Amerikaanse en Canadese klanten en potentiële kopers waren gestolen, Het gaat onder andere om gegevens die van 2014 tot en met 2019 voor marketing verkoopdoeleinden waren verzameld.

Volgens Volkswagen is de data tussen augustus 2019 en mei 2021 gestolen toen de leverancier die op een gegeven moment niet had beveiligd. De gestolen dataset betreft de gegevens van meer dan 3,3 miljoen mensen. In 97 procent van personen gaat het om contact- en voertuiggegevens van Audi-rijders en potentiële kopers. Het betreft onder andere naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. In bepaalde gevallen gaat het ook om aangeschafte auto of in welk voertuig interesse was, waaronder voertuigidentificatienummer (VIN).

Voor zo'n 90.000 Audi-rijders en potentiële klanten gaat het om gevoeligere informatie met betrekking tot een lening of lease, aldus Volkswagen. Van de meeste van deze klanten gaat het om hun rijbewijsnummer. Bij een kleiner deel is ook de geboortedatum, social-securitynummers, verzekeringsnummers, rekening- of leningnummers en belastingidentificatienummers buitgemaakt. Verdere details over het datalek zijn niet door Volkswagen gegeven.