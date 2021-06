Kinderkledingmerk Carter's lekt privégegevens duizenden klanten via url-verkorter

Kinderkledingmerk Carter's heeft via een url-verkorter de privégegevens van honderdduizenden klanten gelekt, waaronder naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gekochte goederen. Klanten die in de webwinkel van Carter's een product bestelden ontvingen een verkorte url naar de bevestigingspagina.

Onderzoekers van vpnMentor ontdekten dat het door een gebrek aan entropie eenvoudig was om de betreffende verkorte url's te achterhalen. Daarnaast vond er geen authenticatie plaats, waardoor iedereen die de url kende de klantgegevens kon bekijken. Op de bevestigingspagina stonden naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers, trackinggegevens en bestelde producten.

Door het aanpassen van de url was het verder mogelijk om de back-end JSON-data te benaderen, waardoor er meer persoonlijke informatie van klanten zichtbaar werd, waaronder volledige naam en bezorgadres, alsmede telefoonnummers. Via de verkorte url's waren volgens de onderzoekers meer dan vierhonderdduizend records van klanten zichtbaar.

VpnMentor waarschuwde Carter's op 22 maart van dit jaar, gevolgd door een tweede poging op 30 maart. Een aantal dagen later werden de url's in kwestie gedeactiveerd. Carter's is één van de grootste ontwerpers en aanbieders van baby- en kinderkleding in de Verenigde Staten. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van drie miljard dollar.