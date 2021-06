G7-landen willen dat Rusland criminelen achter ransomware aanpakt

De G7-landen hebben in een gemeenschappelijke verklaring de Russische regering opgeroepen om criminelen die vanuit het land ransomware-aanvallen uitvoeren en zich met andere vormen van cybercrime bezighouden aan te pakken (pdf). De groep van zeven grote industrielanden gaf de verklaring aan het einde van de G7-top die vorige week in het Britse Cornwall plaatsvond.

In de verklaring laten de landen weten dat ze zullen samenwerken om de groeiende en gedeelde dreiging van ransomware te bestrijden. Daarbij roepen de G7-landen alle staten op om ransomwaregroepen die vanuit hun grenzen opereren te identificeren, te verstoren en verantwoordelijk voor hun acties te houden. Iets verder in de verklaring wordt specifiek Rusland opgeroepen om in actie tegen ransomwaregroepen en andere cybercriminelen te komen.

"Ransomware is een jarenlange, wereldwijde uitdaging en de dreiging blijft escaleren in zowel schaal als complexiteit", stelt het Witte Huis in een factsheet over de G7-verklaring. Daarbij wordt gewezen naar verschillende grote ransomware-aanvallen die zich de afgelopen weken voordeden, zoals de aanval op de Colonial Pipeline Company en vleesverwerker JBS.

"De internationale gemeenschap, zowel overheden als bedrijven, moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de vitale infrastructuur tegen deze dreiging bestand is, dat cyberaanvallen worden onderzocht en vervolgd, dat we onze gezamenlijke cyberverdediging versterken en dat landen criminele activiteiten die binnen hun grenzen plaatsvinden aanpakken", aldus het Witte Huis.