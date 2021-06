Ierse politie kan verdachten verplichten om wachtwoord af te staan

En hoewel het natuurlijk allemaal goede bedoelingen zijn, schuift de grens wel weer een stukje op. Want wat is "het onderzoek tegenwerken" Wie gaat dat bepalen? Wat als je het wachtwoord niet meer weet? Onze ministers en minister president vergeten ook heel vaak dingen, zonder verdere consequenties, dat zal in Ierland ook wel gebeuren. Dat staat wel in heel schril contrast met achter de tralies verdwijnen als je een wachtwoord niet meer weet. (dacht je dat die ministers en ambtenaren het echt vergeten zijn?)Dan heb je bijvoorbeeld in de VS nog zoiets als Amendement nummertje 5: "A privilege guaranteed by the Fifth Amendment to the Constitution. It bans a a witness from being compelled to give testimony that is self-incriminating.".Zoiets lijkt mij hier toch echt onder te vallen, is er niet zoiets in Ierland? Waarom niet? Want als ik het wachtwoord geef kunnen er tal van zaken zijn waardoor ik onterecht veroordeeld word. Berichten kunnen verkeerd worden geinterpreteerd. Je moet eens weten hoe vaak zelfs personen die ik heel goed ken via de WhatsApp dingen anders opvatten, als je ze even heel snel schrijft. Wat in geval van WhatsApp redelijk vaak is, soms zit je een heel gesprek te voeren, waarbij de een op zijn computer zit te tikken en de ander op zijn telefoon, dan is qua gespreksverloop soms een heleboel onderduidelijk. Dingen worden verkeerd opgevat. Omdat ze volgens de zender betrekking hadden op iets van 3 berichten daarvoor. Daarom zijn emoticons uitgevonden, omdat in "text-only" dingen heel verkeerd overkomen. Naja, en dat is bij goede vrienden die echt wel jouw manier van spreken kennen. Die vatten soms al berichten verkeerd op. Hoe moet nu diender nummer X, die jouw totaal niet kent, zelf persoonlijk overtuigd is van jouw schuld goed in staat zijn om berichten op te vatten zoals ze bedoeld zijn.Berichten kunnen uit de context gehaald worden en dan als bewijs gebruikt worden waarbij ze een heel andere betekenis geven aan een gebeurtenis. We zien het hier vaak genoeg gebeuren als er weer eens appjes gelekt worden van politiekepartijen.Veel van de dingen die deze gast hier https://www.youtube.com/watch?v=d-7o9xYp7eE zegt, (dont talk to the police) zijn hier ook van toepassing.Zoals gezegd, de grens word weer opgezocht, er wordt een stapje overheen gedaan, en we kijken wel of mensen het pikken.Ps. security.nl : ik neem aan dat ze in de laatste zin van een misdrijf verDacht worden, en niet verWacht worden ;)