Apple verhelpt twee actief aangevallen zerodaylekken in oudere iPhones

Apple heeft een beveiligingsupdate voor oudere iPhones, iPads en iPods uitgebracht waarmee twee actief aangevallen zerodaylekken worden verholpen. Alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website, of zoals Apple het verwoordt 'het verwerken van malafide webcontent' door de browser, is voldoende om een aanvaller willekeurige code op het toestel te laten uitvoeren.

De twee kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2021-30761 en CVE-2021-30762, zijn aanwezig in WebKit, de door Apple ontwikkelde browser-engine waar Safari en alle andere browsers op iOS gebruik van maken. De beveiligingslekken werden door een anonieme beveiligingsonderzoeker aan Apple gerapporteerd. Verdere details over de aanvallen zijn niet bekendgemaakt.

De afgelopen maanden waren iOS-gebruikers herhaaldelijk het doelwit van zeroday-aanvallen. In januari, maart, april en mei kwam Apple ook al met updates voor actief aangevallen zerodaylekken in onder andere WebKit.

Eigenaren van een iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 en iPod touch (zesde generatie) wordt aangeraden om te updaten naar iOS 12.5.4.