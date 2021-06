D66 en PvdA vragen minister om structurele inzet van ethische hackers

D66 en de PvdA hebben demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd of hij structureel ethische hackers wil inzetten om naar kwetsbaarheden in digitale systemen te zoeken. Dat blijkt uit Kamervragen die Kamerleden Van Ginneken (D66) en Kathmann (PvdA) stelden naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over een inbraak op de systemen van de politie door de Russische veiligheidsdienst SVR in 2017.

"Onderzoekt de regering structureel of de digitale beveiligingsystemen op orde zijn? Zo nee, waarom niet en bent u hiertoe bereid? Zo ja, zijn er meer overheidssystemen die slecht beveiligd zijn? Zo ja, welke?", vragen beide Kamerleden aan Grapperhaus. Die willen ook van de minister weten waarom de politie niet structureel monitorde of de systemen veilig waren.

Bronnen stelden tegenover de Volkskrant dat de monitoring van systemen bij de politie niet afdoende was en de loggegevens niet in orde waren waardoor niet kon worden achterhaald waar de aanvallers toegang toe hadden gekregen. Naar aanleiding van de inbraak zijn zowel de monitoring als het Security Operations Center (SOC) onderhanden genomen.

Een aantal projecten om de beveiliging te verbeteren zou nog steeds lopen. Van Ginneken en Kathmann willen dat Grapperhaus duidelijk maakt welke beveiligingsmaatregelen nog niet zijn ingevoerd en wat de gevolgen hiervan zijn op de digitale weerbaarheid van de politie. Ook moet de minister laten weten of de belangrijkste data van de politie nu wel veilig is.

Als laatste vragen ze Grapperhaus naar de inzet van ethische hackers. "Bent u bereid om structureel ethische hackers in te zetten om te zoeken naar gaten in de digitale systemen?" De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.