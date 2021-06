Pizzaketen Papa John’s beboet voor versturen van 168.000 spamberichten

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft pizzaketen Papa John's een boete van omgerekend 11.600 euro opgelegd wegens het versturen van 168.000 spamberichten. De pizzaketen verstuurde de marketingberichten in 2019 en 2020 zonder dat het toestemming van ontvangers had gekregen. Vijftien klanten dienden een klacht in bij de ICO, die vervolgens een onderzoek instelde.

Uit het onderzoek bleek dat Papa John's zich baseerde op een 'soft opt-in' uitzondering voor marketingberichten. Deze uitzondering stelt organisaties in staat om marketingberichten naar klanten te versturen waarvan de gegevens voor soortgelijke diensten zijn verkregen. Voorwaarde is wel dat klanten zich eenvoudig kunnen uitschrijven.

In dit geval had Papa John's deze uitzondering toegepast op klanten die via de telefoon een bestelling hadden geplaatst. Deze klanten ontvingen geen privacyverklaring, zoals op de website van de pizzaketen beschikbaar is. Daarnaast kregen ze niet de optie om zich uit te schrijven.

"Uit het verkregen bewijs is duidelijk dat individuen op het moment dat hun data werd verzameld geen eenvoudige optie kregen om het gebruik van hun contactgegevens voor direct marketing te weigeren", zo stelt de Britse privacytoezichthouder. Daarmee heeft Papa John's de Britse privacy en elektronische communicatiewetgeving (PECR) overtreden.

"Het versturen van ongevraagde marketingmails is een bron van grote zorg. Een geldboete in deze zaak zou als aanmoediging moeten dienen om de wet te volgen, of tenminste als afschrikking dienen tegen non-compliance", aldus de ICO. Als Papa John's de boete voor 15 juli betaalt krijgt het een korting van twintig procent op het bedrag.