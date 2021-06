Minister: betalen voor opname van contant geld bij ABN Amro teleurstellend

Demissionair minister Hoekstra van Financiën vindt het teleurstellend dat ABN Amro heeft besloten om klanten te laten betalen voor het opnemen van hun eigen geld. Klanten die meer dan 12.000 euro per jaar contant opnemen moeten 5 euro per opname betalen plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. Voor studenten ligt de grens al op 6.000 euro. PvdA-Kamerlid Nijboer had Hoekstra om opheldering gevraagd.

"Wat vindt u ervan dat ABN Amro met deze stap contant geld verder uit het maatschappelijk verkeer duwt? Zou het niet aan consumenten en overheden moeten zijn om te bepalen in welk tempo dit gebeurt, aangezien de taak van een bank nou juist is om goed op het geld van klanten te passen?", vroeg het PvdA-Kamerlid aan de minister.

Die stelt dat het aantal contante transacties de afgelopen jaren flink is gedaald en het belangrijk is dat de gevolgen hiervan goed in beeld zijn. "Daarom is het teleurstellend dat ABN Amro met deze aankondiging vooruitloopt op het genoemde onderzoek naar een maatschappelijk efficiënte en veilige chartale infrastructuur op de middellange termijn", aldus Hoekstra.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar hoe de infrastructuur voor contant geld er in de toekomst uit moet zien en wat de kosten hiervan zijn. Het onderzoek wordt volgende maand verwacht. Aan de hand van de uitkomsten zal in overleg met onder andere banken worden gekeken of aanvullende afspraken of maatregelen wenselijk zijn.

"Hoewel banken zelf kunnen bepalen welke tarieven zij hanteren, vind ik het teleurstellend dat ABN Amro niet heeft gewacht op de uitkomsten en de opvolging van dit onderzoek en eenzijdig deze stap heeft gezet", voegt de minister toe.

Hoekstra stelt dat contant geld een wettig betaalmiddel is en een belangrijke rol in de samenleving vervult. "Ik hecht er grote waarde aan dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Voor een deel van de consumenten is de mogelijkheid om contant te betalen daarvoor van groot belang. Deze mensen mogen niet buitenproportioneel opdraaien voor de kosten wanneer zij contant betalen."

Verbod

Nijboer wilde verder van de minister weten of hij bereid is om het laten betalen van klanten voor het contant opnemen van hun eigen geld door banken te verbieden. "Na afronding van het eerdergenoemde onderzoek, dat in opdracht van DNB wordt uitgevoerd, kan worden beoordeeld welke afspraken en maatregelen nodig zijn", antwoordt de minister.

Volgens Hoekstra moeten banken zich inspannen om het vertrouwen in het betalingsverkeer en in het gebruik van contant geld te borgen. "Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen banken, winkeliers en andere gebruikers van contant geld bezien of afspraken gemaakt moeten worden voor de middellange termijn. Ook zal ik overwegen of aanvullende maatregelen nodig zijn."