DuckDuckGo komt met eigen desktopbrowser en e-mailprivacy

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo lanceert later dit jaar een eigen desktopbrowser en komt binnenkort al met een oplossing om de privacy van e-mailgebruikers te beschermen. Daarnaast is DuckDuckGo de tweede zoekmachine in Nederland op smartphones, zo laat de zoekmachine vandaag weten.

Volgens DuckDuckGo is het zoekverkeer de afgelopen met 55 procent toegenomen en de DuckDuckGo-app meer dan vijftig miljoen keer gedownload. "Privacysceptici hebben de discussie over online privacy te lang gedomineerd. "Natuurlijk vinden mensen privacy belangrijk, maar ze doen er niets aan." Het is tijd om deze foute aanname ten grave te dragen", stelt DuckDuckGo.

De zoekmachine biedt al een eigen browser op mobiele platformen en heeft voor verschillende desktopbrowsers een extensie ontwikkeld. Later dit jaar komt er een compleet nieuwe DuckDuckGo-desktopbrowser gebaseerd op de mobiele browser die het al biedt. Daarnaast verschijnt binnenkort "DuckDuckGo Email Protection", dat e-mailgebruikers meer privacy moet geven. Details zijn echter niet gegeven.

Later deze zomer komt DuckDuckGo voor Androidgebruikers met een feature om apptrackers te blokkeren en meer inzicht te krijgen in wat erop het toestel gebeurt. "Privacy is vrijheid. Het behandelt mensen als mensen, niet als datapunten, en stelt iedereen op internet in staat om manipulatie door online profilering te ontsnappen", zo stelt de zoekmachine, die toevoegt dat het privacy de standaard wil maken en niet de uitzondering.