Verdachten achter Clop-ransomware aangehouden in Oekraïne

De Oekraïense autoriteiten hebben zes personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de Clop-ransomware. Tevens zijn er woningen doorzocht en servers in beslag genomen die voor het infecteren van organisaties werden gebruikt. Volgens de Oekraïense Cyberpolitie zijn de verdachten verantwoordelijk voor aanvallen tegen onder andere Amerikaanse en Zuid-Koreaanse organisaties.

Zo wordt een aanval op vier Zuid-Koreaanse bedrijven omschreven die in 2019 met de Clop-ransomware besmet raakten. De aanvallers wisten in totaal 810 servers en computers te versleutelen. Ook de Universiteit van Maastricht werd in 2019 slachtoffer van de Clop-ransomware. Tijdens de doorzoekingen die in Kiev en de regio van de hoofdstad plaatsvonden werden verschillende auto's en omgerekend 150.000 euro in contanten in beslag genomen.

In onderstaande video is de operatie tegen de verdachten te zien. Hierbij waren ook agenten van de Zuid-Koreaanse politie aanwezig. De verdachten hangt een gevangenisstraf van maximaal acht jaar boven het hoofd.

Update

Securitybedrijf Intel 471 stelt dat de operatie gericht was tegen personen die zich bezighielden met het witwassen van het losgeld dat slachtoffers betaalden. De daadwerkelijke ontwikkelaars en beheerders zouden buiten schot zijn gebleven.