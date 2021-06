Cook: regelgeving om apps te sideloaden schadelijk voor veiligheid iPhones

Europese regelgeving die Apple zou verplichten om iPhone-gebruikers apps van buiten de App Store te laten installeren is schadelijk voor zowel de veiligheid als de privacy, zo stelt Apple-topman Tim Cook. Cook deed zijn uitspraken tijdens de VivaTech 2021-conferentie die in Parijs plaatsvindt. Hij waarschuwde onder andere voor het voorstel van de Europese wet inzake digitale markten.

Volgens de Apple-topman kijkt de EU naar het verplichten van sideloaden voor iPhones, zodat gebruikers apps buiten de App Store om kunnen installeren. "Dat zou de veiligheid van de iPhone vernietigen en veel van de privacy-initiatieven die we aan de App Store hebben toegevoegd, zoals privacylabels en App Tracking Transparency, waar mensen toestemming moeten geven om over apps te worden gevolgd", merkte Cook op. "Deze zaken zouden dan niet meer bestaan, alleen voor mensen in ons ecosysteem, en ik maak me grote zorgen over privacy en security."

De Apple-topman stelt dat het bedrijf zich constructief in het debat zal opstellen en er hopelijk een oplossing kan worden gevonden. "Wij hebben een verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer het niet in het belang van de gebruiker is." Cook herhaalde vervolgens dat sideloading zowel schadelijk voor de veiligheid en de privacy is. "Kijk bijvoorbeeld naar malware. Android heeft 47 keer meer malware dan iOS." De Apple-toman stelt dat dit komt doordat ervoor iOS maar één appstore is en alle apps worden gecontroleerd. "Dat houdt veel van de malware buiten de deur."