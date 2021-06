Negen procent gevaccineerden wil geen gegevens delen met het RIVM

Al dat knoeiwerk met tijdelijke arbeidskrachten bij de GGD (die de hele database konden meenemen) had tot gevolg dat velen de overheid geen persoonlijke, medische data meer toevertrouwen.

Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.



En het is niet dat de GGD geen tijd had om iets degelijks op te zetten. Bij het begin van de pandemie (begin 2020) was al duidelijk dat er waarschijnlijk vaccins zouden komen en dus een grote vaccinatiecampagne. Maar een heel jaar was voor de GGD niet voldoende om hiervoor iets fatsoenlijks op te tuigen.

Maar eigenlijk hadden ze zulke software en databases natuurlijk al veel eerder kunnen (laten) maken. Medici roepen al een eeuw dat we voorbereid moeten zijn op de volgende pandemie. Dan moet je als GGD voorbereid zijn voor de volgende grote vaccinatiecampagne.



Maar de GGD was totaal niet voorbereid en hoe dat kon gebeuren moeten we (als deze pandemie voorbij is) grondig uitzoeken en vervolgens zorgen dat we bij de volgende pandemie de software en databases wèl in orde hebben.