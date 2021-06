Duizenden mensen draaien vanuit hun browser een proxy voor het Tor-netwerk

Duizenden mensen draaien elke dag vanuit hun browser een proxy waardoor mensen in autoritaire regimes verbinding met het Tor-netwerk kunnen maken, zo laat het Tor Project weten. Op dit moment zijn er zo'n achtduizend zogeheten Snowflake-proxies actief. Snowflake is een "pluggable transport" die een combinatie gebruikt van domain fronting en peer-to-peer WebRTC-verbindingen tussen vrijwilligers en Tor-gebruikers om zo internetcensuur te omzeilen.

Dagelijks maken meer dan twee miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen. Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt.

In sommige landen waar internetcensuur heerst kunnen providers het Tor-verkeer blokkeren. Als oplossing beschikt Tor Browser over pluggable transports. Daarbij wordt het Tor-verkeer omgevormd tot onschuldig lijkend verkeer. Op deze manier zien partijen die het verkeer monitoren niets verdachts en kunnen gebruikers toch van het Tor-netwerk gebruik maken.

Snowflake zorgt ervoor dat Tor-gebruikers in landen met internetcensuur via de browser van een vrijwilliger in een ander land verbinding kunnen maken met het Tor-netwerk. Het enige wat vrijwilligers hoeven te doen is het installeren van een Chrome- of Firefox-extensie. Vrijwilligers hoeven zich volgens het Tor Project ook geen zorgen te maken over welke websites mensen via hun proxy bezoeken, aangezien het zichtbare ip-adres het ip-adres van de exitnode is en niet dat van de vrijwilliger.

Later deze maand zal er een nieuwe versie van Tor Browser uitkomen waarin Snowflake als standaard "bridge" optie beschikbaar zal zijn om verbinding met het Tor-netwerk te maken. Internetgebruikers worden dan ook opgeroepen om een Snowflake-proxy te starten en mee te helpen met het omzeilen van overheidscensuur.