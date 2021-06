Belgische politie waarschuwt burgers via broodzakken voor cybercrime

De Belgische politie is een nieuwe campagne gestart waarbij het burgers door middel van broodzakken voor cybercrime waarschuwt. De actie is afkomstig van de politiezone Minos, die ten zuidoosten van Antwerpen ligt. Via 25.000 broodzakken worden burgers in de regio gewezen op de website Safeonweb, waarop de Belgische overheid allerlei waarschuwingen en beveiligingstips over cybercrime geeft.

"De gezondheidscrisis met corona vertaalt zich in nieuwe criminele feiten. Het aantal gevallen van cybercrime stijgt de laatste tijd significant. Momenteel hebben wij drie voltijdse medewerkers die dergelijke zaken onderzoeken en dat is veel", zegt korpschef Siegfried Mertens tegenover de Gazet van Antwerpen. Volgens Mertens lukt het de politie niet om iedereen via het internet te bereiken. "Met de broodzakken kan iedereen dagelijks in contact komen. Want het zijn niet alleen de goedgelovigen die in de val trappen, het overkomt iedereen."

"Phishing blijft een groot probleem. Met onze broodzakken willen we benadrukken dat het voor iedereen dagelijkse kost geworden is. Wij geven regelmatig tips en houden jullie op de hoogte van de recente listen", aldus de politiezone op Twitter.