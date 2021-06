Britse toezichthouder bezorgd over misbruik van live gezichtsherkenning

De Britse privacytoezichthouder ICO maakt zich ernstig zorgen over misbruik van live gezichtsherkenningssystemen in de openbare ruimte, mede op basis van eigen onderzoek waarbij alle onderzochte organisaties die de technologie gebruikten of wilden inzetten zich niet aan de regels hielden.

"Wanneer gevoelige persoonlijke data op enorme schaal wordt verzameld zonder dat mensen dit weten, een keuze of controle hebben kunnen de gevolgen zeer groot zijn", zegt Elizabeth Denham, de Britse Information Commissioner. "We moeten onze kinderen mee naar buiten kunnen nemen, een winkelcentrum bezoeken of de hoogtepunten van een stad kunnen zien zonder dat onze biometrische data bij elke stap die we nemen wordt verzameld en geanalyseerd."

Denham merkt op dat in tegenstelling tot traditioneel cameratoezicht live gezichtsherkenning en de gebruikte algoritmes mensen meteen kunnen identificeren en profileren. "In de toekomst is er de potentie om beveiligingscamera's van live gezichtsherkenning te voorzien, en zelfs te combineren met socialmediagegevens of andere 'big data' systemen. Live gezichtsherkenning is supercharged cameratoezicht", waarschuwt de informatiecommissaris.

Ze heeft een opinie geschreven over het gebruik van live gezichtsherkenning in de openbare ruimte en dat organisaties de privacy van mensen centraal moeten stellen bij de beslissing om de technologie uit te rollen (pdf). De opinie volgt na onderzoek van de ICO naar zes organisaties die live gezichtsherkenning gebruikten, testten of wilden gaan uitrollen. Geen van de organisaties kon de verwerking rechtvaardigen en bij het gebruik voldeed geen één aan de privacywetgeving.

Volgens Denham moeten organisaties vanaf het begin aan hoge standaarden voor compliance en aansprakelijkheid voldoen en laten zien dat ze de risico's van de technologie voor de privacy van mensen hebben onderzocht en begrijpen. In de opinie gaat de ICO ook in op de spelregels voor het gebruik van gezichtsherkenning. Denham laat weten dat ze de opinie kan gebruiken als een richtlijn voor de interpretatie en toepassing van de wet.