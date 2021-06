Ring gaf Amerikaanse politieagenten gratis apparaten en kortingscodes

Deurbelcamerafabrikant Ring heeft minstens honderd agenten van politiekorps LAPD gratis apparaten en kortingscodes gegeven om de producten van het bedrijf te promoten. Dat blijkt uit e-mails die de Los Angeles Times opvroeg. Burgerrechtenbewegingen noemen de samenwerking tussen politie en Ring problematisch.

In zeker 24 gevallen verstrekte Rings kortingscodes aan agenten en moedigde agenten aan om die met collega's, buurtwachten en andere prominente figuren in de gemeenschap te delen, om zo aandacht voor de deurbelcamera's van het bedrijf te genereren. De ethische code van de LAPD verbiedt agenten het accepteren van giften die kunnen worden gezien als een poging om hun acties met betrekking tot stadszaken te beïnvloeden.

Het politiekorps stelt in een reactie dat het accepteren van kortingscodes over het algemeen niet in strijd met de ethische code is. Naast kortingscodes deelde Ring ook hardware uit. Eén politiebureau ontving minimaal 12.000 dollar aan gratis hardware. Uit de e-mails blijkt dat Ring in 2016 begon met het benaderen van politieagenten.

De LAPD en Ring sloten ook een samenwerkingsovereenkomst. In 2016 lieten het politiekorps en het bedrijf weten dat in één wijk het aantal inbraken met 55 procent was afgenomen nadat er veertig deurbelcamera's waren geïnstalleerd. Het onderzoek is echter nooit openbaar gemaakt. De LAPD ontving ook een apart Ring-portaal waarin het beeldmateriaal van Ring-gebruikers kon opvragen.

"Ring en diens relatie met politiekorpsen, waaronder de LAPD, is maar één voorbeeld van een groeiend probleem waarbij er een gebrek aan duidelijkheid is waar de publieke sector eindigt en privaat surveillancekapitalisme begint", zegt Mohammad Tajsar, advocaat van burgerrechtenbeweging ACLU, tegenover Ars Technica.

Ring stopte het "Neighborhood Pillar" programma, waarbij politieagenten werden ingeschakeld om het publiek over de voordelen van Ring te "onderwijzen", rond de uitrol van de Neighbors-app. Met deze app kunnen bewoners en buurten onderling beelden en waarschuwingen uitwisselen. Politiekorpsen en agenten kunnen aan de groepen van deze app worden toegevoegd. In het geval videobeelden nog niet zijn gedeeld, kunnen agenten die via een apart portaal opvragen. Agenten kunnen een bepaalde tijd en gebied opgeven. Vervolgens stuurt Ring naar iedereen binnen het gebied een e-mail met een bericht van de politie.

Privacyvoorstanders maken zich al langer zorgen over de samenwerking tussen politie en Ring, dat met tweeduizend brandweer- en politiekorpsen in de VS zou samenwerken. "Het potentieel voor misbruik hier is gigantisch", aldus Tajsar. Hij krijgt bijval van advocaat Heidi Boghosian van het National Lawyers Guild. "Er is zoveel ruimte voor schending van burgervrijheden."

"Deze samenwerkingsverbanden en relaties vervagen de grenzen, waardoor mensen niet langer weten of ze zich echt zorgen in hun buurt moeten maken of dat de politieagent die voor deur staat en Ring adviseert van deze relatie profiteert", zegt Matthew Guariglia van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De organisatie heeft de procureur-generaal van de staat Californië gevraagd om een onderzoek te starten naar de relatie tussen 145 politiekorpsen in de staat en Ring.