CBS publiceert eerste analyse GGD-testdata verrijkt met data over huishoudens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de eerste analyse van coronadata uit de GGD-teststraten gepubliceerd die verrijkt is met data over Nederlandse huishoudens, zoals type huishouden, inkomen, onderwijsniveau, bedrijfstak, arbeidspositie, woonsituatie en voertuigbezit.

Het CBS heeft de analyse uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. De geanalyseerde testdata komen uit CoronIT, het registratiesysteem voor het testen op corona waarin alle GGD’en samenwerken. Volgens het ministerie kan de analyse op de combinatie van deze informatie inzichten opleveren voor de bestrijding van corona en mogelijke volgende epidemieën. Zo kan duidelijk worden welke groepen precies positief, negatief of niet zijn getest.

Op basis van de data stelt het CBS dat tussen 1 augustus 2020 en halverwege april 2021 6,7 miljoen mensen zich bij de GGD hebben laten testen. Het ging in totaal om 11,3 miljoen coronatesten. Van alle bij de GGD geteste personen in deze periode heeft 17 procent minstens één keer een positieve testuitslag gehad. Jongeren en jongvolwassenen lieten zich het meest testen, ouderen het minst vaak. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst.

Het CBS stelt dat de GGD-testdata geen volledig beeld geeft, omdat mensen zich buiten de GGD om laten testen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, verpleeghuis of bij de huisarts. Ook via werkgever en commerciële teststraten kunnen mensen testen laten uitvoeren. Het is niet bekend hoeveel testen er buiten de GGD omgaan. In de komende weken publiceert het CBS meer resultaten.