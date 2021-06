Minder Nederlanders slachtoffer van WhatsAppfraude en telefoonspoofing

Het aantal Nederlanders dat slachtoffer is geworden van WhatsAppfraude en telefoonspoofing is in de eerste vijf maanden van dit jaar gedaald ten opzichte van vorig jaar, zo laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten.

Van januari tot juni dit jaar maakten bijna 3400 mensen melding bij de Fraudehelpdesk dat er een poging was gedaan om ze via WhatsApp op te lichten. Bij 264 mensen was de poging ook succesvol en werd er geld naar oplichters overgemaakt die zich bijvoorbeeld als zoon, dochter of kennis van het slachtoffer voordeden. Over heel 2020 genomen ontving de Fraudehelpdesk 12.100 meldingen en waren er 1340 slachtoffers.

De gemiddelde schade per slachtoffer nam dit jaar echter wel iets toe. Het totale schadebedrag als gevolg van WhatsAppfraude dat bij de Fraudehelpdesk werd gemeld bedroeg in 2020 bijna 3,9 miljoen euro, met een gemiddelde schade van zo'n 2900 euro per slachtoffer. Dit jaar is er voor 820.000 euro schade gemeld, met een gemiddeld schadebedrag van 3100 euro per slachtoffer.

Telefoonspoofing

Naast WhatsAppfraude zorgde telefoonspoofing, ook wel bankhelpdeskfraude genoemd, vorig jaar voor veel schade. Dit jaar is het aantal opgelichte mensen echter sterk gedaald. Bij bankhelpdeskfraude worden slachtoffers gebeld door een oplichter die zich voordoet als bankmedewerker. Daarbij kan er van nummerspoofing gebruik worden gemaakt, zodat bij slachtoffers het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een rekening van de bank over te maken. In werkelijkheid gaat het om een rekening van een katvanger.

Vorig jaar maakten 832 mensen melding bij de Fraudehelpdesk van een poging tot bankhelpdeskfraude. In 237 gevallen was de poging succesvol en maakten slachtoffers ruim 3,9 miljoen euro over, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van 16.700 euro. In de eerste vijf maanden van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk 478 meldingen, maar waren deze pogingen in slechts 49 gevallen succesvol. Deze slachtoffers werden in totaal voor 510.000 euro opgelicht, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van 10.400 euro.