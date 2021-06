AP: smart city maakt standaard inbreuk op grondrecht van individu

Smart cities waarbij burgers door middel van sensoren en andere technologieën in de openbare ruimte worden gevolgd maken standaard inbreuk op het grondrecht van het individu, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder komt binnenkort met een rapport over smartcitytoepassingen van gemeenten en hoe er met zaken als de AVG en privacy moet worden omgegaan. Onlangs vond er een webinar plaats georganiseerd door de Future City Foundation waarin de AP al een aantal belangrijke lessen deelde.

"Het eerste dat gezegd moet worden is dat soms dingen ook niet kunnen", zegt Gerald Hopster, programmaregisseur Artificiële Intelligentie & Algoritmes bij de AP. "Het gaat soms ook nogal ver. Wat er hier gebeurt is dat je eigenlijk standaard inbreuk maakt op het grondrecht van een individu. Namelijk het recht dat diens gegevens niet worden verwerkt. Dat gebeurt wel bij deze smart cities."

“Je verwacht een zekere mate van anonimiteit als je op straat loopt, maar in werkelijkheid hangen er steeds meer camera's en sensoren van gemeenten en bedrijven die je registreren of volgen, soms zonder dat je het meteen door hebt", stelde Anna Maj Drenth, senior inspecteur bij de AP, in een eerdere publicatie over het onderzoek van de toezichthouder naar smart cities (pdf).

Volgens Hopster zijn er zowel voor gemeenten als bedrijven maar heel weinig grondslagen waaronder de verwerking van persoonsgegevens binnen smart cities kan plaatsvinden. Zo is het voor bedrijven bijna onmogelijk om bijvoorbeeld toestemming van mensen in de openbare ruimte te krijgen. "De mogelijkheden zijn beperkt", merkt Hopster op.

Binnen deze mogelijkheden zijn een aantal stappen erg belangrijk, zoals het opstellen van een gedragscode en uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assesment). Hiermee worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te mitigeren. Ook is het belangrijk dat gemeenten burgers centraal stellen en in het proces meenemen en informeren. "Het zijn burgers die de stad slim maken, niet de technologie", aldus Hopster.