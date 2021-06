Belastingadviseurs: losgeld ransomware fiscaal aftrekbaar in VS

De miljoenen dollars losgeld die door ransomware getroffen bedrijven betalen zijn fiscaal aftrekbaar, zo stellen verschillende Amerikaanse belastingadviseurs tegenover persbureau AP. Belastingadvocaat Scott Harty van Alston & Bird zou klanten adviseren om het losgeld af te trekken. "Het past binnen de definitie van een gewone en noodzakelijke uitgave."

Hoogleraar belastingrecht Don Williamson van de Kogod School of Business schreef in 2017 een paper genaamd "Ransomware: Tax Compliance Issues for a New Reality" (pdf) waarin hij onder andere ingaat op de fiscale aftrekbaarheid van losgeldbetalingen bij ransomware. Sinds de publicatie is het aantal ransomware-aanvallen toegenomen en daarmee ook het argument voor de Amerikaanse belastingdienst IRS om losgeld als aftrekpost toe te staan. "Het komt steeds vaker voor en is daarmee gewoon geworden", stelt Williamson

Het is onbekend hoeveel bedrijven die bij ransomware het losgeld betalen dit als aftrekpost opnemen. Recentelijk werd ceo Joseph Blount van de Colonial Pipeline Company door het Amerikaanse congres ondervraagd over de ransomware-aanval op het bedrijf. Die zorgde voor een ernstige verstoring van de brandstofvoorziening in de VS. Colonial betaalde de aanvallers 4,4 miljoen dollar. Het Amerikaanse congres wilde van de Blount weten of hij het losgeld zou aftrekken, maar de ceo wist niet dat dit mogelijk was.

Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheid om losgeld bij ransomware fiscaal af te trekken. Wanneer de schade door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt, iets wat ook steeds meer voorkomt, kan het bedrijf het bedrag dat de verzekeraar betaalde niet aftrekken.