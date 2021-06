Luik meldt grootschalige en gerichte aanval op gemeentesystemen

De Belgische stad Luik is het doelwit van een "grootschalige en gerichte computeraanval" geworden, waardoor gemeentesystemen deels onbereikbaar zijn, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan burgers. Dat meldt de stad op de eigen website en Twitter. Onder ander de dienstverlening met betrekking tot geboorten, begrafenissen en huwelijken zijn niet beschikbaar. Ook andere diensten zijn getroffen, maar het volledige overzicht wordt later bekendgemaakt.

Alle burgers die afspraken met de gemeente hebben worden opgeroepen om niet te komen. Met hen zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. Volgens de Belgische Radio- en televisieomroep RTBF eisen de aanvallers losgeld, wat op een ransomware-aanval zou kunnen duiden. Andere Belgische media melden dat het niet duidelijk is of er gegevens zijn gestolen of dat er geld wordt geëist. Verdere details over de aanval zijn op dit moment onbekend.