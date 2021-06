Oplichters gebruiken naam Fraudehelpdesk voor bankhelpdeskfraude

Criminelen gebruiken de naam van de Fraudehelpdesk om mensen op te lichten zodat ze al hun geld naar de rekening van een katvanger overmaken, zo waarschuwt de organisatie. De oplichters claimen namens de Fraudehelpdesk te bellen en stellen dat het geld van de gebelde persoon moet worden veiliggesteld op een 'kluisrekening' of 'veilige rekening'. In sommige gevallen werden slachtoffers om hun inloggegevens gevraagd.

Hier is sprake van bankhelpdeskfraude, alleen doen de oplichters zich dit keer niet voor als bankmedewerker. Het verhaal dat slachtoffers al hun geld naar een andere rekening moeten overmaken is echter hetzelfde. Om legitiem over te komen wijzen de oplichters zelfs naar de website van de Fraudehelpdesk. De beller belt buiten de openingstijden van de Fraudehelpdesk. waardoor de organisatie op dat moment niet telefonisch bereikbaar is op het algemene nummer. "De beller maakt daarom gebruik van een afwijkend telefoonnummer", aldus de Fraudehelpdesk.

Wie telefonisch wordt benaderd met het verzoek om iets te betalen of in te loggen bij de bank krijgt het advies om de verbinding te verbreken. Gisteren liet de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten dat het in de eerste vijf maanden van dit jaar 478 meldingen van bankhelpdeskfraude heeft ontvangen, waarvan 49 pogingen succesvol waren. Deze slachtoffers werden in totaal voor 510.000 euro opgelicht, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van 10.400 euro.