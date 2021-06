Multiscope: 4 miljoen Nederlandse huishoudens met smarthomeproducten

Vier miljoen Nederlandse huishoudens hebben smarthomeproducten in huis staan wat neerkomt op de helft van de huishoudens, zo claimt marktvorser Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 5200 Nederlanders. Het gaat met name om verlichting, schakelaars en smartspeakers.

Volgens Multiscope had in 2018 nog 36 procent van de Nederlandse huishoudens één of meerdere smarthomeproducten. Vorig jaar was dat gestegen naar 42 procent en inmiddels gaat het om de helft van de huishoudens, aldus de marktvorser.

De meeste huishoudens bezitten producten in het segment verlichting en schakelaars of hebben een smartspeaker. De grootste groei bevond zich in de categorie verlichting en schakelaars. Vorig jaar bezat 21 procent van de Nederlandse huishoudens smartproducten in deze categorie, wat nu naar 27 procent is gestegen. Het segment smartspeakers groeide van negentien naar 23 procent.

De belangrijkste reden die deelnemers aan het onderzoek geven om smartproducten te kopen zijn gemak en comfort. Ook kostenbesparingen worden vaak genoemd. Huishoudens die geen interesse in smarthomeproducten hebben laten weten dat hun huidige apparaten nog voldoen of dat ze de toegevoegde waarde van een smartproduct niet zien.