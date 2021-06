Directeur DINL hekelt kritiek van hoogleraren op Amerikaanse cloudproviders

Michiel Steltman, directeur Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland), kan zich niet vinden in de kritiek van hoogleraren op het gebruik van Amerikaanse cloudproviders door Nederlandse universiteiten. Volgens de hoogleraren cybersecurity, verenigd in de vereniging ACCSS (ACademic Cyber Security Society), besluiten ook universiteitsbesturen steeds vaker om het onderhoud van ict-diensten aan Amerikaanse cloudgiganten uit te besteden.

In een open brief, met de titel "Overstappen naar de Cloud, bezint eer ge begint", worden universiteitsbesturen gewaarschuwd voor de risico's die bij het gebruik van Amerikaanse cloudproviders komen kijken, zoals privacy, datamisbruik en datamigratie. Steltman vindt de kritiek niet terecht. "Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de e-mailplatforms van Microsoft en Google niet aan de wet voldoen of onveilig zijn. Dat argument wordt er met de haren bijgesleept", zo laat hij tegenover Computable weten.

De DINL-directeur voegt dat toe dat er geen concrete aanwijzing zijn dat partijen als Microsoft en Google zich niet aan de Europese wet houden. "Als je als afnemer met de feitelijke informatie van vandaag een rationele afweging moet maken, dan kies je vaak voor zulke platforms. Ook de overheid zelf gebruikt die diensten. Meer mag je nu niet verwachten van organisaties die zulke keuzen moet maken", gaat hij verder.

Volgens Steltman hebben te veel hoogleraren zich laten meeslepen door het negatieve sentiment rond Big Tech en zorgen over de digitale soevereiniteit. "In plaats van universiteiten en hoge scholen als een soort kop van Jut te maken, hadden de hoogleraren zich beter ergens anders druk over kunnen maken: de oorzaken van de steeds groter wordende achterstand van Europese alternatieven en het gebrek aan assurance-keurmerken die voldoen aan de behoeften van zakelijke cloudgebruikers."

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland is een coalitie van organisaties die zich inzetten voor een digitale infrastructuur als basis van de Nederlandse digitale economie. DINL is naar eigen zeggen de spreekbuis van duizenden bedrijven die diensten leveren voor onderwijs, wetenschap, consumenten en het brede bedrijfsleven. Onder andere Surf en de Dutch Cloud Community zijn partner van de stichting. Daarnaast wordt mede samengewerkt met de Dutch Data Center Assocation.