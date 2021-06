Britse overheid test NL-Alert-achtig waarschuwingssysteem

De Britse overheid test vandaag een NL-Alert-achtig waarschuwingssysteem om burgers over rampen, incidenten en andere noodsituaties in hun omgeving te informeren. Het systeem moet deze zomer in het Verenigd Koninkrijk worden uitgerold. Net als NL-Alert werken "emergency alerts" door middel van cell broadcasts die via de zendmasten van providers worden uitgezonden.

Het systeem werkt alleen met iPhones op OS 14.5 of nieuwer en Android-telefoons met Android 11 of nieuwer. Het kan zijn dat emergency alerts ook op oudere toestellen werken, maar dit moeten gebruikers zelf uitzoeken. Verder worden de waarschuwingen alleen verstuurd via 4G- en 5G-netwerken. Telefoons die met een 2G- of 3G-netwerk zijn verbonden zullen de waarschuwing niet ontvangen. Volgens de Britse overheid is de kans dat mensen een waarschuwing zullen ontvangen klein.

Het systeem wordt vandaag en volgende week dinsdag getest. De test van vandaag is gericht op een kleine groep Androidgebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bij de test van volgende week zullen iPhones en Androidtoestellen in de omgeving van Reading een waarschuwing ontvangen. Daarnaast worden personen in het testgebied gevraagd om aan een enquête over de waarschuwingsdienst deel te nemen. De volledige uitrol staat voor deze zomer gepland.