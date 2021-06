Six Flags betaalt 36 miljoen dollar wegens verzamelen vingerafdrukken

Pretparkketen Six Flags heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak over het verzamelen van de vingerafdrukken van bezoekers geschikt voor een bedrag van 36 miljoen dollar. Een Six Flags-park in Illinois verzamelde van 1 oktober 2013 tot 31 december de vingerafdrukken van seizoenspashouders en leden.

In 2016 startte een vrouw een rechtszaak tegen Six Flags nadat de vingerafdruk van haar 14-jarige zoon tijdens een schoolreisje was gescand. Daarmee zou de Illinois Biometric Privacy Act zijn overtreden. De wet verbiedt het zonder toestemming opslaan van biometrische gegevens van gebruikers. Six Flags stelde dat de tiener geen daadwerkelijk schade was berokkend, zoals identiteitsdiefstal.

De zaak kwam uiteindelijk voor het hooggerechtshof van Illinois. Die oordeelde dat er geen sprake van werkelijke schade of letsel moet zijn en het verzamelen van biometrische gegevns zonder toestemming voldoende is om van een overtreding te spreken. Daarop kon de massaclaim tegen Six Flags doorgang vinden.

Six Flags heeft nu besloten de rechtszaak te schikken voor een bedrag van 36 miljoen dollar. Bezoekers van wie de vingerafdrukken van 2013 tot 2016 zijn afgenomen komen in aanmerking voor een vergoeding die tot 200 dollar kan oplopen. Voor bezoekers van wie de vingerafdruk van 2016 tot en met 2018 werd afgenomen wacht een maximale vergoeding van 60 dollar per persoon. Eerder besloot Facebook een zaak over gezichtsherkenning die in Illinois werd aangespannen voor 650 miljoen dollar te schikken.