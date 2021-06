Brussel komt met Europese cybereenheid voor aanpak grote cyberincidenten

De Europese Commissie heeft vandaag de oprichting van een gezamenlijke Europese cybereenheid aangekondigd voor de aanpak van grote cyberincidenten. De op te richten Joint Cyber Unit moet cybersecurity communities bij elkaar brengen en samenwerking bevorderen. "Alle relevante partijen in de EU moeten voorbereid zijn om collectief te reageren en relevante informatie op een 'need to share' in plaats van een 'need to know' basis te delen", aldus de EC.

Volgens de Europese Commissie opereren bestaande cybersecurity communities op dit moment te vaak gescheiden van elkaar. Door beter samen te werken en expertise te delen moet de Joint Cyber Unit grootschalige cyberincidenten en crises binnen de EU voorkomen, afschrikken en erop reageren. Zo moet er een virtueel en fysiek platform komen waar relevante EU-instellingen, organen en agentschappen samen met de lidstaten op grootschalige cyberaanvallen kunnen reageren.

Naast het delen van best practices en informatie over dreigingen zal de Joint Cyber Unit op een operationeel en technisch niveau opereren. De eenheid moet onder andere helpen bij het oprichten en mobiliseren van EU Cybersecurity Rapid Reaction Teams, het faciliteren van protocollen voor wederzijdse hulp onder deelnemers en helpen bij de inzet van monitoring- en detectiesystemen, waaronder Security Operation Centra (SOCs).

De Joint Cyber Unit moet volgend jaar juni in de operationele fase zijn aanbeland en zal een jaar later volledig moeten zijn opgericht. "Cybersecurity is een hoeksteen van een digitaal en verbonden Europa. Het gecoördineerd reageren op dreigingen is tegenwoordig cruciaal. De Joint Cyber Unit zal aan dit doel bijdragen. Samen kunnen we echt een verschil maken", zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging.