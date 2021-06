NL-Alert voor grote brand niet verstuurd door installatie van software-update

Een NL-Alert die duizenden Friezen vorige maand moest waarschuwen voor een grote brand in een houthandel in Noardburgum werd niet verstuurd omdat een computer in de meldkamer met de installatie van een update bezig was. NL-Alerts voor heel Noord-Nederland worden verstuurd vanaf één specifieke computer in de meldkamer in Drachten, zo meldt de Leeuwarder Courant. De computer was in 2019 ook op een belangrijk moment met een update bezig.

De VVD heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nu om opheldering gevraagd. Zo moet de minister laten weten hoe vaak het NL-Alertsysteem de afgelopen vijf jaar tijdens een calamiteit defect of niet actief was en wat wordt gedaan om de situatie te verbeteren. "Hoe ziet het protocol eruit, indien een computer waar het NL-Alertsysteem op draait niet beschikbaar is? Is sprake van een dubbele uitvoering van het systeem, zodat het risico op het niet beschikbaar zijn wordt beperkt?", vragen VVD-Kamerleden Michon-Derkzen en Aukje de Vries verder.

"Onderschrijft u dat NL-Alert een belangrijke functie vervult in het beschermen van mensen en dat deze functie altijd en op elk moment beschikbaar moet zijn?", willen de Kamerleden daarnaast weten. Die vragen afsluitend naar de mogelijke plannen van Grapperhaus om het luchtalarm uit te faseren en mede te vervangen door NL-Alert. "Wat zijn hier de grootste uitdagingen? Bent u het ermee eens dat van deze vervanging pas sprake kan zijn als het systeem dubbel uitgevoerd is om risico op uitval te minimaliseren?", aldus de vraag van Michon-Derkzen en De Vries. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.