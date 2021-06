Apple publiceert paper over risico's van sideloading en alternatieve appstores

Apple heeft een nieuw paper gepubliceerd over de risico's van het sideloaden van apps en alternatieve appstores voor de veiligheid en privacy van iPhone-gebruikers (pdf). Aanleiding voor het document met de titel "Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps" zijn voorstellen om Apple door middel van wetgeving te dwingen om iOS te openen. Volgens Apple kan het door het gesloten ecosysteem de veiligheid en privacy van gebruikers juist garanderen.

In het paper wordt onder andere gewezen naar risico's van alternatieve appstores bij Android, waar apps niet worden gecontroleerd en vaker malware zouden bevatten dan bij de officiële appstores het geval is. "Het toestaan van sideloading zou een deur openen waar gebruikers geen andere keuze hebben dan deze risico's te accepteren, omdat sommige apps niet langer beschikbaar zijn in de App Store, en scammers gebruikers kunnen misleiden door te laten denken dat ze veilig apps uit de App Store downloaden, terwijl dat niet het geval is", aldus Apple.

Het techbedrijf heeft vorig jaar naar eigen zeggen bijna een miljoen "problematische nieuwe apps" en een soortgelijk aantal updates geweigerd of verwijderd. In 215.000 gevallen gebeurde dit wegens het overtreden van de privacyrichtlijnen. Mocht sideloading straks mogelijk worden voorspelt Apple een toekomst waarbij gebruikers continu alert moeten zijn en niet weten wie of wat ze moeten vertrouwen. Dit zou tot gevolg hebben dat gebruikers minder apps van minder ontwikkelaars downloaden.