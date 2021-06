Meer Nederlandse jongeren veroordeeld wegens cyberdelict

Er is een toename van het aantal Nederlandse jongeren dat wegens een cyberdelict wordt veroordeeld, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onder cyberdelicten worden verschillende zaken verstaan, zoals het inbreken op online accounts, phishing, verspreiden van malware, oplichting en cyberpesten.

Het aantal veroordeelde jeugdige daders van een cyberdelict steeg van 31 in 2015 naar 58 in 2019. Daarnaast is er in de periode 2010 tot 2020 sprake van een verdubbeling van het aantal zaken van jeugdige daders van cybercriminaliteit dat voor de Meervoudige Kamer verschijnt. "Dit kan betekenen dat cyberzaken complexer zijn geworden en vragen om meer expertise en capaciteit, aangezien de meervoudige kamer met name wordt ingezet voor bij ingewikkelde of zwaardere strafzaken", aldus de onderzoekers in de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 (pdf).

Naast het analyseren van bronnen en cijfers deed het WODC ook een steekproef onder Nederlandse jongeren. Ruim één op de tien ondervraagde minderjarigen of jongvolwassenen zegt zich in 2019 schuldig te hebben gemaakt aan een cyberdelict. Respectievelijk 11 procent en 7 procent van de minderjarigen en jongvolwassenen geeft aan in 2020 een cyberdelict te hebben gepleegd.

Zo zegt 4,2 procent van de twaalfminners een cyberdelict te hebben gepleegd in de afgelopen twaalf maanden. Het gaat dan vooral over 'zonder toestemming inloggen op andermans account' (3 procent) of 'het wachtwoord van iemand veranderen' (1,8 procent). Volgens het WODC biedt het internet een "extra gelegenheidsstructuur" voor jongeren om betrokken te raken bij criminaliteit, als dader of als slachtoffer.

"Het aantal jeugdige daders van cybercriminaliteit dat in het strafrecht terecht komt neemt toe, al is dat nog steeds een klein aantal", reageert demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming op het onderzoek. Hij stelt dat er tijdens de afgelopen kabinetsperiode is geïnvesteerd in de aanpak van jeugdige cyberdelinquenten. Het gaat dan om onderzoek, bewustzijnscampagnes en interventies zoals Hack_right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen.

Het onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij cyberdelicten zal dit jaar worden voortgezet. Het WODC wijst in het onderzoek op het grote verschil tussen het aantal jongeren dat aangeeft een cyber- of gedigitaliseerd delict te hebben gepleegd en het aantal zaken dat instroomt in de strafrechtketen. "Het onderzoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen van deze discrepantie is opgenomen in de WODC-programmering voor 2021", aldus Dekker.