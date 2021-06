ACM roept burgers op om ongewenste telemarketing te melden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept burgers op om vanaf volgende week donderdag 1 juli ongewenste telemarketing te rapporteren bij de toezichthouder. Dan gelden namelijk nieuwe wettelijke regels voor telemarketing waaronder bedrijven particulieren met een commercieel aanbod mogen bellen.

Particulieren mogen alleen nog worden gebeld als die daar vooraf vrijwillig en ondubbelzinnig mee hebben ingestemd, de particulier klant is bij het bedrijf voor een zelfde soort product of recentelijk klant is geweest. Bedrijven mogen ex-klanten maximaal nog drie jaar bellen.

In alle gevallen kan tijdens het gesprek het 'recht van verzet' worden ingeroepen. Particulieren kunnen aangeven dat ze niet meer willen worden gebeld, waarna het bedrijf niet nog eens mag bellen. Dit recht moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek actief aanbieden. Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen een boete of een last onder dwangsom verwachten. De ACM roept burgers op om te melden wanneer bedrijven de fout ingaan.

"Ongewenste telemarketing is een groot probleem. De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten te verlossen van die ongewenste telefoontjes. Onze bijdrage daaraan is dat wij consumenten voorlichten over de nieuwe regels die gelden én streng en actief gaan handhaven. Daar zetten wij vanaf 1 juli op in. Consumenten kunnen ons helpen door bedrijven die ongewenst bellen te melden bij ons loket ACM ConsuWijzer", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.