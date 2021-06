Microsoft signeert rootkit-driver die verkeer naar Chinees ip-adres stuurt

Microsoft heeft een malafide driver die als rootkit fungeert en verkeer naar een Chinees ip-adres stuurt van een digitale handtekening voorzien. Hoe het kan dat de rootkit-driver door Microsoft werd gesigneerd wordt door het techbedrijf onderzocht, meldt antivirusbedrijf G Data dat de malware ontdekte.

Sinds Windows Vista kunnen standaard alleen digitaal gesigneerde drivers worden geïnstalleerd. Vorige week werd G Data gewaarschuwd door een eigen systeem voor een mogelijke false positive, omdat een door Microsoft gesigneerde driver als malware was gedetecteerd. Het komt vaker voor dat antivirussoftware legitieme software als malware bestempelt.

In dit geval ging het om een true positive. De malware in kwestie was door Microsoft gesigneerd. Eenmaal actief blijkt de rootkit-driver verkeer naar een Chinees ip-adres door te sturen dat volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie een Chinees defensiebedrijf is. De malware blijkt ook in staat om zichzelf te updaten.

G Data waarschuwde Microsoft waarna het techbedrijf signatures uitrolde voor de virusdatabase van Windows Defender. Volgens malware-analist Karsten Hahn is het nog altijd onduidelijk hoe de malafide driver kon worden gesigneerd. In deze analyse geeft G Data meer details over de rootkit.