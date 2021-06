Western Digital geeft meer details over aanval tegen My Book Live

Harde schijffabrikant Western Digital heeft meer details gegeven over de aanvallen tegen My Book Live- en My Book Live Duo-apparaten waarbij in sommige gevallen de gegevens van gebruikers worden gewist. De aanvaller weet door middel van een beveiligingslek aangeduid als CVE-2018-18472 toegang tot apparaten te krijgen. Alle getroffen systemen waren direct vanaf het internet toegankelijk, zo stelt WD op basis van onderzoek.

Verder blijkt dat aanvallers een bestand genaamd "nttpd,1-ppc-be-t1-z" installeren dat malware is. Western Digital stelt dat de clouddiensten, firmware-updateservers of inloggegevens van klanten niet zijn gecompromitteerd. "Doordat de My Book Live-apparaten via port forwarding direct aan het internet zijn blootgesteld, kunnen de aanvallers kwetsbare apparaten via poortscanning vinden", zo laat de fabrikant weten.

WD weet nog niet waarom de aanvaller een fabrieksreset uitvoert. Op dit moment vindt er onderzoek naar een besmet apparaat plaats. Verder wordt er onderzocht of datarecoverytools kunnen helpen bij het terughalen van gewiste data. Alle gebruikers van een WD My Book Live wordt aangeraden om het apparaat van het internet los te koppelen om zo aanwezige data te beschermen.