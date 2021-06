Knops laat pseudoniem en op verzoek te wijzigen BSN onderzoeken

Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken is twee onderzoeken gestart naar een tijdelijk pseudoniem burgerservicenummer (BSN) dat per instantie en transactie wordt gegenereerd en een BSN dat burgers op verzoek kunnen laten wijzigen. Aanleiding is onder andere het datalek bij de GGD en de toeslagenaffaire.

"Hoewel het technisch mogelijk is een burgerservicenummer te vervangen dat aan een burger is uitgegeven, en het oude 'uit omloop' te halen, wordt dat nu alleen toegepast om gevallen te corrigeren waarin het principe wordt geschonden dat één persoon één BSN heeft en een BSN slechts éénmaal (foutloos) is uitgereikt", schrijft Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de staatssecretaris wordt terughoudend met het vervangen van BSN's omgegaan, omdat het wijzigen van burgerservicenummers veel onvoorziene en oncontroleerbare gevolgen kan hebben. Het gaat dan met name om de overheid en veertigduizend zorgpartijen die niet zijn aangesloten op systematische verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Knops laat nu een externe partij onderzoek doen naar het op grotere schaal vervangen van BSN's. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Daarnaast vindt er ook een tweede onderzoek plaats naar een tijdelijk pseudoniem BSN dat per instantie en transactie wordt gegenereerd. Knops stelt dat pseudonimisering technisch mogelijk is, maar het minder duidelijk is onder welke omstandigheden dit zinvol kan worden geïmplementeerd. In overleg met de grote uitvoeringsorganisaties, de VNG en de ministeries van Financiën en Volksgezondheid worden deze mogelijkheden nu onderzocht. De resultaten worden in de herfst van dit jaar verwacht.

"Iedereen met een relatie met de Nederlandse overheid heeft een burgerservicenummer. Niet voor niets is gekozen voor de term 'service', het gebruik van het nummer mag niet leiden tot problemen voor de burger, het is juist bedoeld om fouten te voorkomen en dienstverlening efficiënt te laten verlopen. De uitkomsten van de onderzoeken zullen worden gebruikt om te bepalen of en hoe aanpassingen nodig zijn om risico’s van misbruik te verkleinen", besluit de staatssecretaris zijn brief.