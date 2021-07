Huisartsen kunnen via nieuw webportaal vaccinatie-qr-code genereren

Huisartsen en andere zorgverleners kunnen via een webportaal dat later vandaag door het ministerie van Volksgezondheid wordt gelanceerd een qr-code genereren waarmee de houder kan aantonen dat hij is gevaccineerd of van corona is hersteld. Dit is onder andere bedoeld voor mensen die zich hebben laten vaccineren bij de huisarts maar hun gegevens niet met het RIVM wilden delen.

Gegevens van Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en hiervoor toestemming geven zullen minimaal twintig jaar door het RIVM in de centrale vaccinatiedatabase worden bewaard. Het gaat om burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, naam, adresgegevens, reden van vaccinatie zoals medische indicatie, beroep of leeftijd, datum en plaats van vaccinatie en naam vaccin en serienummer die in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) worden opgeslagen.

De CoronaCheck-app en CoronaCheck.nl maken gebruik van de centrale vaccinatiebewijs om een qr-code te genereren. Om voor mensen die zijn hersteld en gevaccineerd maar niet in de database staan toch een qr-code te maken is er een webportaal ontwikkeld. Dit webportaal kan op basis van een BSN-nummer en de eigen registratie van de zorgverlener automatisch een qr-code genereren. Zorgverleners kunnen zo nodig ook zelf pati├źntinformatie en vaccinatie-informatie daar invullen.

"Bent u geprikt door de huisarts? Dan kan de huisarts vanaf 1 juli 2021 een coronabewijs voor u maken. Kijk op de website van uw huisarts hoe dit gaat. Of stuur uw huisarts een e-mail", aldus het ministerie van Volksgezondheid.