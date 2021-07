Rechtszaak Consumentenbond en DPS tegen Facebook mag doorgaan

De rechtszaak die de Consumentenbond en Data Privacy Stichting (DPS) tegen Facebook hebben aangespannen mag doorgaan, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Beide partijen verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van zijn gebruikers en hun Facebookvrienden verzamelde en deze gegevens zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden.

Ook beweren de DPS en Consumentenbond dat gebruikers door Facebook zijn misleid. Het socialmediaplatform stelde dat het gebruik altijd gratis zou zijn, maar volgens de klagers "betaalden" gebruikers met hun gegevens. Tijdens de eerste zittingsdag werd de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar gekeken naar de ontvankelijkheid van de DPS, of de Nederlandse rechter bevoegd is uitspraak in deze zaak te doen en moest de rechter uitspraak doen over de vraag of het Nederlandse recht van toepassing is of het Ierse recht, omdat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland zit.

Verder wilde Facebook de mogelijkheid om zogenoemde prejudiciële vragen aan het Europees Hof te stellen en wilde het, voordat de rechtbank een einduitspraak zou doen, al tussentijds in hoger beroep kunnen gaan. Daarnaast wilde het techbedrijf wachten op de afloop van andere rechtszaken. De rechter veegde alle bezwaren Facebook van tafel, zodat de rechtszaak kan doorgaan. Tevens werd Facebook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

"Facebook heeft geprobeerd allerlei juridische hobbels op te werpen en deze zaak zoveel mogelijk te vertragen, maar daar is het bedrijf gelukkig niet in geslaagd. Nu kunnen we echt aan de slag en zorgen dat consumenten krijgen waar ze recht op hebben", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. DPS-voorzitter Dick Bouma noemt het een mooie en belangrijke eerste stap van de rechtbank. "De uitspraak laat zien dat het loont om als collectief een vuist te maken tegen tech-giganten die privacyrechten met voeten treden." Ruim 185.000 mensen hebben zich inmiddels bij de massaclaim van beide organisaties aangesloten.