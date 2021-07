ACM pleit voor Europese regels voor NFC-toegang voor betaalapps

Er moeten aanvullende Europese regels komen zodat betaalapps toegang tot de NFC-technologie van telefoons kunnen krijgen, zo vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Via de NFC-functie is het mogelijk om contactloos met de smartphone in winkels te betalen. Op sommige smartphones heeft alleen de betaalapp van de ontwikkelaar toegang tot NFC.

De ACM deed onderzoek of de beperking van de toegang voor betaalapps tot de NFC-functie deze keuzevrijheid van de gebruiker beperkt. Uit het onderzoek van de toezichthouder blijkt dat toegang tot NFC-technologie (Near Field Communication) voor marktpartijen een belangrijke voorwaarde is om te investeren in de ontwikkeling van eigen betaalapps.

"Omdat marktpartijen, zoals banken, geen toegang krijgen tot deze technologie op smartphones, zijn zij niet begonnen of gestopt met het maken van eigen betaalapps. Hierdoor hebben consumenten en winkeliers minder keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden", aldus de ACM. De Interchange Fee Regulation (IFR), de Europese wet op basis waarvan de ACM het onderzoek deed, is volgens de toezichthouder niet geschikt om dit concurrentieprobleem in Nederland op te lossen.

Er wordt dan ook gepleit voor aanpassing van de Europese regels voor het betalingsverkeer (PSD2) en invoering van de Digital Markets Act. Dan worden dienstverleners zoals smartphonefabrikanten verplicht om toegang te bieden tot technologie en infrastructuur zoals NFC. "Met aangepaste en nieuwe regels wordt een gelijk speelveld voor aanbieders van betaalapps gecreëerd", zo stelt de ACM. De Europese Commissie doet ook onderzoek naar dit probleem, maar dan op basis van de mededingingsregels.