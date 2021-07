Nederlandse politie neemt servers ransomwaregroep DarkSide in beslag

De Nederlandse politie heeft servers van de ransomwaregroep DarkSide in beslag genomen, zo laat de politie tegenover het Financieele Dagblad weten. De DarkSide-groep zat onder andere achter de aanval op de Colonial Pipeline Company. De grootste brandstofpijplijn van de Verenigde Staten werd op 7 mei slachtoffer van een ransomware-aanval.

Net als andere ransomwaregroepen maakte DarkSide gebruik van een website waarop het data van getroffen organisaties publiceerde en nieuwe slachtoffers bekendmaakte. Halverwege mei was de website opeens offline. Daarop liet de groep weten dat hun servers in een niet nader genoemd land door opsporingsdiensten in beslag waren genomen en het stopte met de activiteiten. De aankondiging werd gedeeld door securitybedrijf Intel 471.

Nu blijkt dat de Nederlandse politie servers van DarkSide in beslag heeft genomen. De data op deze servers was niet versleuteld en kon zo worden doorzocht. Er werd geen informatie van Colonial Pipeline aangetroffen. Wel van een "Nederlands techbedrijf" dat eerder was getroffen. "Deze onderneming bleek zelf al goede back-ups te hebben, maar anders hadden we data kunnen teruggeven', zegt Marijn Schuurbiers, teamleider High Tech Crime. "En voor het bedrijf is het sowieso een geruststelling dat hun gegevens niet meer op deze criminele server staan."

De politie laat aan het FD weten dat het vaker gestolen bedrijfsgegevens hoopt terug te kunnen geven. Wel vindt het dat bedrijven meer aan hun eigen beveiliging kunnen doen, zoals het sneller installeren van beveiligingsupdates en gebruik van tweefactorauthenticatie.