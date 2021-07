Recolor-app krijgt wegens privacyschending boete van 3 miljoen dollar

Het bedrijf achter de populaire kleurboek-app Recolor heeft wegens het overtreden van de Amerikaanse privacywetgeving voor kinderen een boete van 3 miljoen dollar gekregen. Daarnaast moet het alle persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar verwijderen tenzij er ouderlijke toestemming wordt verkregen en moet het alle betaalde gebruikers een terugbetaling aanbieden wanneer ze onder de 18 jaar waren bij het aanmaken van een account. Dat is de uitkomst van een schikking met de Amerikaanse toezichthouder FTC.

Recolor is een kleurboek-app die inkomsten via advertenties en abonnementen genereert. Daarnaast biedt het socialmediafeatures, zoals de mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden die anderen kunnen bekijken en beoordelen. Om deze features te gebruiken moeten gebruikers een account aanmaken en daarbij hun e-mailadres en gebruikersnaam opgeven, en optioneel een beschrijving en foto, die toegankelijk voor andere gebruikers zijn.

Volgens de FTC verzamelde de Recolor-app persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar die de socialmediafeatures van de app gebruikten en stond het third-party advertentienetwerken toe om persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen in de vorm van cookies, die voor gerichte advertenties werden gebruikt. De ontwikkelaars hadden de advertentiebedrijven niet ingelicht dat het in de VS is verboden om "persistent identifiers" van kinderen voor gerichte advertenties te gebruiken.

Daarnaast werden ouders voor het verzamelen van informatie van minderjarige gebruikers niet geïnformeerd en werd er geen gebruik gemaakt van een verifieerbare ouderlijke toestemming. Daarmee heeft Recolor de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act Rule (COPPA Rule) overtreden. "De wet is duidelijk: afblijven van de persoonlijke informatie van kinderen", zegt Samuel Levine van de FTC.

De FTC en Recolor hebben nu een schikking getroffen. De app moet alle verzamelde informatie van kinderen onder de dertien jaar verwijderen tenzij het toestemming van ouders weet te krijgen. Verder moeten alle betaalde gebruikers die onder de 18 jaar waren bij het aanmaken van een account hun geld kunnen terugvragen. Daarnaast moet Recolor een geldboete van 3 miljoen dollar betalen.

Aangezien het bedrijf dit bedrag niet kan betalen is er met de FTC afgesproken dat er 100.000 dollar wordt overgemaakt en de rest als voorwaardelijk geldboete overblijft. Blijkt echter dat het bedrijf heeft gelogen over de financiële situatie, dan moet het de resterende 2,9 miljoen dollar alsnog betalen. Als laatste zal Recolor gebruikers over de overtredingen moeten informeren en uitleggen welke stappen ze in een reactie op de schikking kunnen nemen.